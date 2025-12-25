日本罕見公開1994年外交文件揭中國惡行 周軒：反擊來了

政治中心／劉宇鈞報導

對於該份外交文件，周軒說，「日本對中國的反擊來了」。（圖／資料照）

日本外務省罕見公開1994年的外交文件，揭開中國政府當年對日本政府的強硬施壓，中方威脅日方，若讓前台灣總統李登輝順利訪日「一定會出大事」。對此，政治工作者周軒今（25）日直言，日本對中國的反擊來了。

周軒發文表示，日本外務省近日罕見的公開一份1994年的外交歷史文件。這份文件揭露了當年中國威脅，李登輝如果順利訪問日本，「一定會出大事」！當年，李登輝為了讓台灣突破國際孤立困境，積極推動用個人休假名義出訪的「度假外交」。

廣告 廣告

周軒提到，1994年3月，時任日本駐中大使國廣道彥為了時任首相細川護熙訪中事宜，前置作業協調，跟當時的中國外交部副部長唐家璇會晤，雙方見面時，唐家璇特別警告日方，如果讓李登輝以參加母校京都大學校友會名義訪日，那麼事情會「鬧得很大」。

周軒說，而這份外交文件也揭示，早在1994年1月，時任日本外務大臣羽田孜訪問中國，跟當時的中國外交部長錢其琛會談時，錢其琛針對日本跟台灣之間重要人士的互相訪問，語氣強硬地說，「絕對不允許」。

周軒指出，而羽田孜跟錢其琛會談期間，面對中方口頭上的威脅，他僅回應「日本會遵守共同聲明的基本立場，跟台灣之間也會一直維持非官方性質的實務往來」，除此之外，沒有再進一步表示其他的立場。

周軒強調，這份外交文件，凸顯中國對台日關係密切一直都非常感冒；他也說，「日本對中國的反擊來了」。

更多三立新聞網報導

到北檢告發「司法關說」 他喊黃國昌好謎樣：不是覺得司法不公？

網上冒出很多「跟1219兇嫌裝熟的」火速遭警逮 他曝一關鍵

翁曉玲稱赴中國是「自費私人行程」 他3問藍委：這麼急嗎？照片藏玄機

黃國昌喊要上街頭第一個站出！他「回顧過往」看傻：通常都是浪槓

