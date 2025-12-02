「日本美女」曬貓咪淘氣鑽裙照 真實身分曝光…震撼1億人
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
社群平台近日瘋傳一張照片，一名穿著蘿莉塔風格洋裝的「日本美女」笑容燦爛的面對鏡頭，任由貓咪鑽入裙底，該名「美女」寫道：「我走近貓咪，希望能吸引牠的注意，但牠認出我是一張暖桌。」不過，該「美女」的身分也遭網友起底，竟是現年48歲、育有2名女兒的知名男搖滾樂團主唱谷琢磨，真相震驚1億人。
現年48歲、育有2名女兒的日本男性谷琢磨，其身分不僅是搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家，更是一名熱衷女裝打扮的網紅。綜合日媒報導，谷琢磨曾因身材纖細、瘦小感到自卑，直到接觸蘿莉塔風格服裝拍攝後，漸漸愛上女裝穿著，並在34歲時習慣以女裝從事日常活動，他也時常將女裝照片分享至網路社群，被粉絲譽為「史上最可愛偽娘」。
谷琢磨昨日在X上發文分享一張他與虎斑貓的合照，只見他身穿華麗蘿莉塔連身裙，虎斑貓卻鑽入他的裙底，讓他幽默表示，「我走近貓咪，希望能吸引牠的注意，但牠認出我是一張暖桌。」
貼文曝光後，吸引高達1億人次瀏覽，不少網友紛紛在貼文下留言「逆天童顏大叔」、「2個孩子的爸保養得真好」、「這是2025年最令人驚訝的事」、「48歲的男人！？他看起來比我更有女人味！」、「我腦子一片混亂」。
