日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消息曝光後，引發台灣旅客熱議，認為找餐廳更直覺，也能在出國前先線上訂位，省去語言障礙與排隊時間。

日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，找餐廳更直覺，也能在出國前先線上訂位，省去語言障礙與排隊時間。（翻攝Tabelog官網）

到日本旅遊，美食絕對是行程重點，其中擁有超過89萬間店家資訊的Tabelog食べログ，是當地人最常使用的美食查詢平台，從米其林餐廳、人氣拉麵到居酒屋通通找得到，如今Tabelog正式支援繁體中文，不懂日文的旅客也能快速掌握餐廳評價、平均消費、營業時間與是否接受預約等資訊。

廣告 廣告

Tabelog的評分制度會透過演算法加權調整，被許多人認為比Google Maps更精準，也因此成為日本人外食前的重要參考依據。這次的語言更新不只針對APP，連網頁版也同步支援繁體中文，對台灣人而言搜尋體驗大幅提升。

消息曝光後，許多網友在Threads發文大讚但也帶著顧慮「原本app也有繁中 只是要切換成日區才能下載，現在可以直接用太方便了！」、「有繁中很棒，但實在擔心台灣那種難吃也給五星，報復亂洗一星，視規則於無物的風氣汙染了tabelog」、「我只知道有網頁版！！沒想到有app了！」、「拜託不要開放評論功能，台灣人會亂評分」、「國際版可以直接選國碼輸入電話，比以前方便很多」、「平常在日本查餐廳我都會拿這個app跟google評價互相對照來決定吃還是不吃」，也有網友提醒「務必準時、不可以放鳥」，避免造成店家困擾，讓預約制度能被良好使用。

更多FTNN新聞網報導

日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡

日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光

日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜

