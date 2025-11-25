日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！一票台人狂讚：用爆

生活中心／綜合報導

Tabelog是日本最大規模的餐廳搜尋與預約平台。（圖／翻攝自App Store）

台灣民眾赴日本旅遊，都會品嚐當地食物，許多人會利用日本美食網站「Tabelog 食べログ」查詢評價高分的美食，最近有不少網友發現，Tabelog APP開始支援繁體中文，將更方便搜尋美食資訊、餐廳訂位等。這讓不少台灣人大讚，紛紛喊出要「用爆」。

Tabelog是日本最大規模的餐廳搜尋與預約平台，收錄超過80萬家餐廳與8200萬筆在地用戶評論，從燒肉、拉麵、居酒屋、咖啡廳到甜點店，都可以依所在位置搜尋附近餐廳，若有空位即可線上預約，也能確認是否支援多語言菜單與有無現金支付。Tabelog APP近期開始支援繁體中文，讓台灣用戶使用起來能更便利。

不少網友表示，「好棒，終於有中文介面了，等我週末去試試」、「這個好耶！我自己是都請飯店櫃台幫忙，有這個就可以自己搞定了」、「非常實用」、「用爆」、「日本餐廳預約變成中文介面，感覺比路邊招牌還貼心」、「這波走起，晚上找店不用再翻日文啦，爆爽」。

但也有網友認為，「有繁中很棒，但實在擔心台灣那種難吃也給五星，報復亂洗一星，視規則於無物的風氣汙染了tabelog」、「拜託不要開放評論功能，台灣人會亂評分 」。

