日本群馬信用金庫爆搶案 蒙面男持疑似手槍劫走2百萬日圓逃逸

日本群馬縣桐生市一間信用金庫今（2）日下午驚傳搶案。一名男子持疑似手槍闖入信用金庫，以似乎不太流利的日語威脅職員，奪走200萬日圓現金（約40.7萬元新台幣）後駕車逃逸。警方目前正在全力追緝搶匪的下落。

警方與爆裂物處理小組在事發現場。（圖／NNN）

綜合《日本電視台》、《NHK》等日媒，警方表示，今日下午1時前，位於桐生市梅田町的桐生信用金庫梅田出張所接獲職員報案稱「發生強盜案」。搶匪闖入信用金庫後直接翻過櫃台，對職員出示疑似手槍的物品，出言威脅「錢拿出來，快一點」。

案發當時信用金庫正在營業，但沒有客人，3名在場的職員均平安沒有受傷。案發地點位於JR桐生車站東北方約3公里處，周邊為住宅密集區域。

據悉，該名搶匪身高介於170至180公分，案發時戴著僅露出眼部的黑色頭套、身穿黑色夾克外套以及灰色或藍色長褲。

由於搶匪留下不明手提箱，警方一度擔心可能是爆裂物，緊急派遣爆裂物處理小組到場處理。經檢查後，確認並非危險物。

在事發地點附近工作的男性表示，「真的很驚訝，爆裂物處理小組都來了，場面相當緊張。信用金庫的人說搶匪拿著像手槍的東西，整個過程大概持續1分鐘到1分半左右」。

