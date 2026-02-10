日本群馬台灣新春交流音樂會 雄中雄女校友合唱團2/22開演

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄中學全球校友總會理事長孫正信博士暨副理事長陳翼宗將於2/22率領「雄中雄女校友合唱團」赴日本群馬縣伊勢崎爲「群馬台灣新春交流音樂會」演出。成立28年的高杏合唱團亦隨行參演。

日本方面的邀請人「群馬台灣總會會長」顏真賢醫師是旅日多年的雄中校友，音樂會總策劃何守真是雄女校友，他們夫婦在群馬致力台日國民外交，今年已是第15屆的台日交流音樂會，高雄中學全球校友總會會長率團前去共襄盛舉，呼應海外雄中雄女校友的情誼。

本次的合唱團指揮暨編曲是聲樂家高慧容，任教國立台南藝術大學國樂系，並在雄中音樂班成立第一年即擔任聲樂暨合唱課程，至今滿40年，造就許多聲樂和合唱領導的人才。1987年她便籌組雄中雄女校友合唱團，演出許多合唱音樂劇，雄女百年校慶時更招募許多雄女校友合唱團員，在衛武營以音樂劇形式演出許多雄中雄女人的故事，雄中雄女校友合唱團現任團長是前高雄女中校長黃秀霞博士，多年來一直默默扶持本藝文團隊，並積極致力國際交流。

高杏合唱團成立於1998年，是由一群愛好音樂的女醫師、女牙醫師、醫界眷屬與好友共同籌措組成。每周五於「孫正信牙醫診所」三樓音樂廳練唱。現任團長為博士郭昭宏醫師夫人張皓雲女士。

本場演出曲目安排為國語流行歌曲和傳統台語民謠，展現台灣的流行音樂和在地文化。最特別的全體校友演唱多首「高中音樂課本的教材」，已熟悉的世界名曲的旋律博得海外觀眾的共鳴，並勾起往日校園裡音樂教室的回憶，凝聚校友的情感。最令人感動的是在群馬的雄中校友也將在一起合唱「高中音樂課本的世界名曲」，相信悠揚流暢的旋律將締造國際音樂交流舞台溫馨感動的歷史時刻。

本次出行也將考察日本中小學的音樂教材，探討音樂教育之於在國際接軌和文化根基的傳承應該擔負的責任。（圖／記者王雯玲攝）