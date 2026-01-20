日本群馬縣民團走訪先輩石坂莊歷史足跡

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」近日來台交流，實地走訪石坂莊作於基隆留下的重要歷史足跡。基隆市副市長邱佩琳代表市府熱情接待並表示，石坂莊作與基隆有著極深的連結，他長年生活於基隆，將一生心力投入教育與文化事業。

交流活動由顯彰會創會長、也是町議員的高橋德樹率團來訪，雙方就石坂莊作先生對基隆教育、文化發展的深遠影響進行交流，展現台日之間深厚而溫暖的歷史情誼。

邱佩琳表示，石坂莊作從個人成立「基隆夜學會」，照顧無法繼續升學的孩子，到設立「石坂文庫」（基隆市立圖書館前身），並將「石坂公園」捐贈給基隆市、成為今日中正公園的一部分。這些事蹟不僅是基隆珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町之間，建立起跨越世代的深厚情誼。

高橋德樹表示，石坂莊作雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會。他秉持「在臺灣所獲得的一切，應回饋臺灣」的信念付諸行動，其人生態度即使跨越時代，至今仍具有深刻啟發意義。顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承，深化台日教育、文化及人員交流。

邱佩琳也感謝顯彰會長期關注石坂莊作相關史蹟的保存與研究，這些努力對基隆而言十分重要，也讓市府更有信心將這段珍貴歷史妥善傳承。活動中，《曠世奇才的石坂莊作》一書作者陳青松之子、現任市府新聞科承辦人陳雲章亦到場，簡要分享書中記載石坂莊作先生擔任校長期間，對台日學生一視同仁、平等關懷的教育理念。

邱佩琳與高橋德樹並互贈紀念品，並共同期盼未來持續深化交流互動，讓這段跨越世代的台日情誼，成為更多基隆人共同珍惜與傳承的記憶。