日本群馬縣逾50輛車追撞！釀20輛火燒車、1死26傷

日本群馬縣水上町關越自動車道下行線水上交流道附近，發生逾50輛以上的嚴重連環車禍。（圖／翻攝自《朝日新聞》）

日本當地時間26日晚上7點半，群馬縣水上町關越自動車道下行線水上交流道附近，發生逾50輛以上的嚴重連環車禍，其中有20輛起火燃燒，至少造成1人死亡、26人輕重傷。事故導致湯澤交流道至月夜野交流道上下線封閉，截至27日上午仍未解除通行管制。

綜合日媒報導，群馬縣警察高速公路隊指出，死者為東京都調布市的77歲婦女脇田美雪（Miyuki Wakita，音譯），事發當時她乘坐家人駕駛的乘用車後座，死於多重外傷。另有5人重傷、21人輕傷。

廣告 廣告

事故起因初步研判為路面結冰釀禍。事故過程顯示，1輛中型卡車在雪地打滑發生事故後，遭到另1輛大型卡車追撞，結果後方車輛為了閃避，不幸撞上護欄及中央分隔帶，形成長達約300公尺的連環車禍。

當時現場單側2車道，因降雪已實施時速50公里限制。對此，國營的「東日本高速道路公司」（NEXCO East Japan）表示，解除通行管制尚需一段時間。

這場重大車禍也引發火災，預估約有20輛車子起火，約7個半小時後才被撲滅。27日凌晨，事故現場仍可見燒焦車輛冒煙，空氣中充滿燒焦味。

1名60多歲卡車駕駛透露，他為了避開前方乘用車而撞上中央分隔帶，隨後又聽到後方連續傳出4個爆炸聲，「因路面結冰方向盤難以控制，我當時非常害怕，感覺生命受到威脅。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

女大胃王吐掉食物畫面曝挨轟假吃 突宣布「無限期停更」認：身體出狀況

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗