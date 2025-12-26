日本群馬縣高速公路驚傳連環車禍 15車追撞起火！多路段緊急封閉

日本群馬縣關越自動車道今晚傳出重大車禍，至少15車發生連環追撞。（圖／翻攝自X／Lc2BESpn5JG0MTk）

日本群馬縣關越自動車道今（26）日晚間發生嚴重連環車禍，至少15輛車追撞，包括多輛轎車與大型卡車，其中一輛卡車更燃起熊熊烈火，多處路段已緊急封閉。警方表示，截至目前有多人受傷，均意識清楚，沒有生命危險，整起事故原因仍待後續調查釐清。

根據日媒《NHK News》、《TBS NEWS DIG》報導，群馬縣警方指出，當地晚間19時30分左右，最初接獲通報稱有兩輛車發生事故並停在路肩，隨後在同一地點附近，又陸續接到多起「車輛打滑撞上護欄」的報案電話，顯示事故可能與連續打滑有關。晚間8時40分左右，警方與消防單位再度接獲「車輛正在燃燒」的110報案，確認有大型卡車起火，並波及周邊車輛。

廣告 廣告

消防人員隨即趕赴現場進行滅火與救援，並協助現場傷者送醫。消防單位表示，有多名受傷者，均意識清楚沒有生命危險，其中多人擦挫傷或輕傷，未傳出重傷案例。警方目前仍在調查詳細肇事原因，不排除與天候、路面結冰或車速過快有關。

受到事故影響，關越自動車道多個路段實施交通管制。截至晚間10時，上行線新潟縣湯澤交流道至群馬縣月夜野交流道，以及下行線月夜野交流道至水上交流道皆全面封閉，造成車流回堵。警方呼籲用路人留意即時交通資訊，避免行經該路段，並提醒冬季行車務必減速慢行、注意路況，以防類似事故再度發生。

群馬縣關越自動車道是起於日本東京都練馬區練馬交流道經埼玉縣、群馬縣至新潟縣長岡市長岡系統交流道的高速公路（高速自動車國道），在日本高速公路路線編號為E17。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年