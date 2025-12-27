日本群馬高速公路連環車禍 「波及57車」釀1死26傷

日本群馬縣26號晚間發生重大車禍，群馬縣水上町的關越高速公路，先有2台大卡車追撞，接著引發連環撞擊，總計有57輛車被波及，其中有多輛車起火燃燒，造成1人死亡、26人輕重傷。

火勢在7個半小時後撲滅，警方表示，事故發生時正在下雪，車輛可能在結冰的路面打滑失控，詳細事故原因仍待釐清。

