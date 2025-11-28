日本羽田機場廁所故障 第2航廈一度有7成無法沖水

（中央社東京28日綜合外電報導）日本東京羽田機場的員工今天上午5時左右發現第2航廈的廁所故障，根據營運該航廈的公司指出，第2航廈一度有7成廁所無法沖水。

日本TBS電視台報導，日本機場大廈公司（Japan Airport Terminal Co.）表示，羽田機場第2航廈的機場大廳與保安區域，共144處廁所之中，一度有7成無法沖水。

日本機場大廈公司是營運羽田機場第1與第2航廈的企業。

機場方面目前請職員用水桶裝水，去沖部分的馬桶因應，不過中午過後仍有51處廁所仍暫停使用。

廣告 廣告

機場正在努力修復問題與調查原因。而羽田機場第1航廈與第3航廈的廁所，目前沒發生問題。

日本機場大廈公司今天上午11時50分時在羽田機場的官網發布聲明，呼籲使用第2航廈的旅客，儘可能提前使用京急電鐵站或東京單軌電車站，或是第1航廈的洗手間。（編譯：楊惟敬）1141128