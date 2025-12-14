日本老夫妻台東鹿野尋神社遺跡 女警N1級日語指點迷津

〔記者黃明堂／台東報導〕一對來自日本的高齡夫妻來台灣進行為期8天的深度文化之旅，想一睹日治時代台東鹿野鄉龍田村留下的神社遺跡，初次抵達陌生的鹿野，加上遺跡隱身在巷弄之間，找不到方向，只好到車站對面的關山警分局鹿野分駐所求助，幸運的是，值班警員劉珊甄竟具備令人驚豔的「N1級」日語溝通能力，提供無礙服務！

這對對台灣歷史文化深感興趣的日本夫妻昨天上午抵達鹿野車站，從背包中拿出一本台灣旅遊指南，其中的重點標註正是「龍田神社遺跡」。但面對錯綜複雜的在地環境，兩人難以確認目的地，不安與困惑浮上心頭， 就近到分駐所尋求協助，本以為需要比手劃腳一番，沒想到台灣的年輕女警竟然以流利日語親切邀請他們入內休息，但夫妻倆因客氣選擇在所外路旁安全處等候。劉珊甄隨即運用她流利的日語能力，以專業又親切的態度展開協助。

她仔細研讀日本夫妻的地圖，清晰地解說從車站步行的路線圖，詳細告知沿途的重要地標和路口，讓方向感不再是問題，並貼心叮嚀沿途注意事項，還主動提供周邊景點及實用旅遊資訊，讓他們的後續行程更加豐富順暢。

在女警鉅細靡遺的解說下，原本充滿不安的日本夫妻頓時露出安心與感動的笑容。他們確認了方向，帶著滿滿的安全感準備出發。臨行前，夫妻倆連聲致謝，並盛讚「台灣警察親切、熱心又可靠」，表示這段意外的暖心互動，已成為此趟旅程中最難忘的美好記憶之一。

關山分局鹿野分駐所所長陳泰山對此表示，在國際旅客日益增加的今日，語言能力已成為警察服務的強大助力。警員劉珊甄以其優異的語言能力和細膩服務，不僅即時解決了日籍旅客的難題，更成功展現了台灣警察的專業與溫暖形象。

