日本老牌樂團BEGIN台北嗨唱 開頭竟先要市長多開航班

出道35周年的日本老牌樂團BEGIN，由比嘉榮昇、島袋優、上地等3位成員組成，擁有溫厚樸實的演唱風格，他們上周末在Legacy Taipei舉辦「BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI」演唱會，這場演出原定於2020年在台北舉行，因故延期，歷經5年後終於順利登台。

主唱比嘉榮昇在演出前向觀眾分享，他居住的石垣島距離台北約270公里，反而飛往沖繩本島那霸約470公里，明明直接飛台北會近200公里，但還是得先飛到沖繩本島，因此笑說希望未來能有更多石垣島直飛台灣的航班，打趣喊話：「明明石垣島跟台灣距離那麼近，我卻還要轉機，要請石垣市長多開幾班飛往台灣的航班才行啦！」

比嘉榮昇也提到，台灣長年在食材與文化交流上帶給沖繩許多影響，因此這次台北場特別以與日本全國巡演相同規格呈現，要大家不要拘束，就像在看親戚喜宴上的餘興表演一樣的歡樂。此外，比嘉榮昇也在台上介紹擔任鼓手的大兒子舜太朗，並讓他演唱自己樂團的歌曲，舜太朗演唱後以中文向觀眾喊出「I like 雞排」，現場頓時一陣爆笑。

為了這次台北演出，BEGIN特地自日本運來超過50件樂器與道具，將出道35年來的音樂歷程濃縮呈現，比嘉榮昇感性表示：「我們真的是住在很近的地方，下雨的時候我們也下雨，颱風的時候我們也颱風。」最後也叮嚀大家保重身體，期待未來能再度來台演出，為這場等待5年的台北場畫下句點。

