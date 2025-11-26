日本考慮收緊移民歸化規定 住滿10年才可申請入籍

2023年4月27日，日本東京澀谷。路透社



《日經新聞》25日報導，日本政府正考慮收緊入籍規定，由目前在日連續住滿5年的門檻提高至10年。這項改變在前首相石破茂執政時已經提出，加上執政黨自民黨的新盟友「維新會」力主這項措施，現任首相高市早苗上任後，日本政府對於收緊規定的措辭也更加強硬。

報導指出，根據日本目前規定，連續住滿10年才可獲得日本永久居留權，但入籍日本卻只要住滿5年。日本維新會9月在一份政策提案裡指出這項差距，要求應該將歸化日本的居住時間最低門檻提高到10年以上。

報導指出，有些人認為，現行的入籍規定不見得比永久居留權寬鬆，因為想要入籍，不只須住滿5年，對生活能力、日文能力的要求也都更高。申請永久居留權的文件可以用電腦打字、可以用外語並附上翻譯版，但申請入籍只能以手寫日文填寫文件。

在前一任首相石破茂執政時，日本政府已承諾會研議將入籍年限提高至與永久居留權相同門檻。由於外來人口數量持續增加，移民政策成為7月日本參議院大選的關鍵議題，後來自民黨在參議院選舉大敗，高市10月贏得自民黨黨魁選舉、就任首相後，日本政府更強硬地指出「會探討收緊規定」，納入明年（2026）的移民政策指導方針。

自民黨黨魁選舉後，長期盟友立憲民主黨宣布和其分道揚鑣。自民黨於是和維新會、自由民主黨結盟；在自民黨與維新會當時簽署的聯合執政協議當中，就提到「將在2026財年制定人口戰略，明確規定接收的外國人數量和基本準則」。

不過，日本人口老化、生育率低落，人口減少的趨勢已經為目前的勞動市場帶來改變，外來人口成為日本經濟成長和維持社會運作的重要一環。高市早苗11月初曾表示，會處理非法移民和外國人購買土地的問題，但強調其政策並非支持仇外，在設法收緊移民規定之際，仍會對外國人保持開放。

據日本出入國在留管理廳（即出入境管理局），截至今年6月底，日本約有395萬名外國公民，佔其總人口的3.2%。《共同社》7月民調顯示，65.6%受訪者支持加強移民管制、收緊外國人購買房地產的規定。

