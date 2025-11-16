日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。

矢板明夫16日晚間在臉書發文，提到中國駐大阪總領事薛劍最近在 X 上發表「要將日本首相砍頭」的暴力侮辱性言論，已經在日本社會引起公憤。坦言若換作普通人，薛劍或許早已因「殺人預告」、「恐嚇」等罪名被警方帶走，然而薛劍卻有外交豁免權，因此日本能做的只剩「驅逐出境」。偏偏這一步，是外交上最沉重、最具破壞性的手段，很難輕易做出決斷。

矢板明夫透露，過去日本歷史上僅動用過4次「不受歡迎人物」（Persona Non Grata）通告。對象有參與金大中綁架案的韓國外交官、參與刑事犯罪的非洲某國外交官，還有日俄外交官互逐等，因此這回薛劍是否成為第5例倍受關注。

矢板明夫也分析日本政府的擔憂，擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把他捧成「抗日英雄」。認為以目前中國民族主義高漲的氛圍，他回國後被媒體推上神壇、繼續煽動仇日，是極其現實的劇本，而這正是日本最不願看到的局面。

中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

此外，中國政府可能採取對等報復，驅逐日本外交官、操弄反日情緒，在這種民族主義的烈火中，在中國工作的日本人或留學生可能遭受到嚴重衝擊。然而矢板明夫提到，若不驅逐呢？日本國內的民意已經沸騰，尤其是以保守派為基盤的高市政權，也不願意承擔「對中國軟弱」的罵名。

因此矢板明夫給出另一種解方，認為可以讓薛劍留在日本，把燙手的山芋交還給中國，也是一招棋。他直言，「一個被日本社會討厭、無人願見的外交官，還能開展什麼外事工作？」各界活動應不會再邀請薛劍，他無法發揮影響力，反而會被軟封印，成為自己戰狼姿態的囚徒。某種程度上，這甚至比驅逐能更有效地削弱他。

最後，矢板明夫表示，驅逐與否，兩條路都一定的風險。高市政權面對的不是「該不該驅逐」這麼簡單，而是必須在國內輿情、對中關係、在外邦人安全、日本國家利益之間做出全盤的權衡考量。

