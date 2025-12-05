日本職場傳命案！女員工遭中國男子持刀刺死送醫不治

國際中心／張予柔報導



日本千葉縣今（5）日驚傳一起職場凶殺案，一名39歲中國籍男子在辦公室持刀攻擊58歲女同事，狠刺臉部和頭部等要害，女子送醫後宣告不治。男子當場遭壓制逮捕，且向警方坦承犯案，全案目前依殺人罪名展開深入調查。









日本一家企業辦公室，39歲中國籍男子在和女同事面談時突然失控，持刀朝對方多次狠刺。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《朝日新聞》報導，事情發生在上午9點半左右，地點位於千葉縣夷隅市的一家企業辦公室。犯案的39歲中國籍男子疑似事先預謀，特地從家中帶來一把刀，與女同事立石女士進行面談時突然失控，毫無預警朝對方多次狠刺。58歲立石女士遭刺多刀，傷勢集中在臉部、頭部等致命部位。現場另外兩名員工聽到動靜後趕緊上前制伏嫌犯，但立石女士因傷勢過重，送醫後仍不治身亡。

這起事件也激起網友討論「最近好像常看到中國籍人士涉及犯罪的新聞」。（圖／翻攝自Ｘ）

警方稍後到場將男子帶回偵訊，他在調查時坦承「是用從家裡帶來的刀刺了女同事」，警方指出，兩人之間疑存在某種糾紛，但確切衝突內容尚不清楚，將持續調閱公司內部資料並詢問相關員工，以拼湊完整的案發經過。消息曝光後，不少日本網友留言感嘆，「最近好像常看到中國籍人士涉及犯罪的新聞，到底是以前新聞沒有報導，還是案件真的增加了？」也有人分析，過去媒體較少強調涉案者國籍，可能是擔心引發國際爭議，「考量到情勢變化等因素，才開始公開這些資訊」。

