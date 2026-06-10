日本職場驚傳持斧砍人！20歲中國實習生攻擊女同事 遭逮認：有殺意

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

日本福岡市博多區8日發生職場砍人案，一名20歲中國籍宋姓實習生疑因工作糾紛積怨，下午4時40分許在食品製造公司內持斧攻擊32歲女同事，造成對方頭部大量出血。所幸現場同事及時制止，女員工送醫後已脫離生命危險，目前仍住院治療。宋男遭逮後坦承，自己是「有殺意」才持斧行兇，警方依殺人未遂嫌疑偵辦。

日本福岡市博多區8日發生職場砍人案，一名20歲中國籍宋姓實習生疑因工作糾紛積怨，持斧攻擊32歲女同事，造成對方頭部重傷，所幸送醫後無生命危險。 （圖／Unsplash）

綜合日媒報導，案發地點位於福岡市博多區一間食品製造公司。宋男原本預計在案發當天辦理離職，卻突然拿出事先準備的斧頭，從背後攻擊曾共事的女員工。被害人當時背對宋男、毫無防備，後腦遭砍後血流如注，頭部出現大面積撕裂傷，情況一度相當危急。

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當時現場2名男性同事見狀，立刻上前制止宋男，才避免傷害繼續擴大。警方獲報趕抵後，很快在附近逮捕宋男，並尋獲疑似作案用的30公分斧頭。宋男供稱，自己與被害人在工作上不合，長期累積怨氣，最後才心生殺意下手。

警方表示，目前已依殺人未遂嫌疑將宋男移送偵辦，後續將進一步釐清兩人過往互動、作案動機，以及斧頭來源與預藏過程。被害女員工雖已脫離險境，但傷勢仍需持續住院觀察。

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