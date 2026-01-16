日本職足進軍校園 葳格與大分三神合作啟動足球人才培育

【民眾網諸葛志一臺中報導】近年來足球運動受到國人喜愛與關注，台中市葳格國際學校16日與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）簽約，正式宣告足球教育計畫全面啟動，未來將積極培育足球人才，共同合作推動台灣足球的發展。

簽約儀式在葳格國際學校舉行，由學校執行董事吳菀庭與大分三神足球俱樂部社長小澤正風簽約，並邀請中華民國足球協會理事長張燦到場見證。

《圖說》葳格國際學校執行董事吳菀庭、大分三神足球俱樂部社長小澤正風，正式宣告葳格足球教育計畫全面啟動。

葳格表示，在雙方共同努力下，今年起葳格幼兒園、小學與國際部五大校區將率先開設小班制足球課程，將青年足球訓練導入日常教學，教練團隊陣容堅強，匯集現效力於台中Futuro的小森由貴、小川圭佑與高山薰等具備日本職業足球背景的名將，為學員打造既安全又具系統性的環境，從中學習紀律、合作與堅持，培養運動家精神與全球素養。

在簽約儀式前，校方也特別安排三年級與五年級學生參與足球課程體驗，喜好足球的葳格外師也下場觀摩交流，於校內的五人制人工草皮足球場熱血「開踢」，由日籍教練親自指導，讓學生搶先感受專業訓練的模式與足球運動的魅力，現場氣氛熱烈。

《圖說》國際足球課程交流。（葳格國際學校提供）

校方表示，雙方早於2025年10月在日本完成合作意向書簽署，當時即創下日本J聯盟成立以來，首度有職業球隊與海外教育機構建立足球培育體系的里程碑。

此次簽約，由葳格國際學校董事袁子沐、葳格日足大分三神總統籌謝君鴻等人大力促成；葳格國際學校總校長李海碩表示，不僅象徵合作關係進一步深化，同時展現葳格長期推動全人教育與國際交流的具體成果。中華民國足球協會理事長張燦則表示肯定與支持，希望藉此札根足球運動於基層，進而帶動整體足球運動的發展。