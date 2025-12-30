日本股市小幅震盪 首度以5萬點以上封關

日本首相高市早苗（右）12月30日受邀出席東京證券交易所的封關儀式，由日本足球國家隊教隊森保一負責敲鐘。路透社



日本股市30日封關，年度最後一個交易日雖受美股買氣不旺影響，最後仍以5萬點以上收盤，創下歷來首次以5萬點封關的新紀錄。

日經225指數30日盤中一度下跌超過300點，收盤下跌187.44點或0.37%，為50339.48點。

日股今年漲勢驚人，10月27日首度站上5萬點大關，年漲幅超過26%，比去年的封關價39894.54點漲了一萬點以上。

南韓KOSPI指數收盤報4214.17點，較前一交易日下跌6.39點。不過受惠於科技及AI題材，KOSPI全年漲幅高達75.6%，表現亮眼。

更多太報報導

AI基建在2026預期仍有爆發性成長 但有這三個「限制器」

一夜之間拆光！巴拿馬拆除「華人150周年」紀念碑、中方強烈不滿

加大AI競爭力 Meta收購中國血統AI代理平台Manus