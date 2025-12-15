日本能源公司看好「吃電怪獸」商機 3500億日圓海外投資預算半數投向美國

日本最大都市瓦斯供應商東京瓦斯持續加碼海外市場，執行長笹山晉一近日指出，未來三年公司已編列的3500億日圓海外投資預算中，將有超過一半資金投入美國市場，作為推動中長期業務成長的核心引擎。笹山直言，北美已被定位為東京瓦斯海外策略的「最優先區域」，相關投資將聚焦頁岩氣上游資產、液化天然氣（LNG）供應鏈以及具備成長潛力的能源基礎設施。



東京瓦斯於去年10月對外公布中期投資藍圖，規畫在截至2029年3月的數年間，總投資金額上看1.3兆日圓。其中，海外計畫占有相當比重，單是用於美國頁岩氣開發與相關專案的預算即達3500億日圓，顯示公司正積極調整投資結構，強化對北美能源市場的曝險與掌控度。



東京瓦斯已將上游投資集中東德州



笹山在接受《路透社》專訪時指出，美國國內瓦斯需求近年持續攀升，背後動能來自資料中心、人工智慧運算以及半導體製造等高耗電產業快速擴張，進一步推升發電用天然氣需求。同時，美國作為全球主要液化天然氣出口國之一，LNG外銷需求亦呈現成長趨勢，讓北美在供需兩端都具備吸引力。他表示，東京瓦斯近年已將上游投資集中在美國東德州的頁岩氣區塊，藉此提升成本競爭力，下一階段將著重於這些資產的開發與營運效率，以改善整體獲利能力。



除了既有頁岩氣投資，東京瓦斯也不排除在條件成熟時，進一步參與液化廠投資或簽訂長期瓦斯採購協議，強化從上游到終端的供應鏈布局。該公司近年已明顯擴大在美國頁岩氣市場的存在感，包括在2023年底收購橫跨德州與路易斯安那州的Rockcliff Energy，以及今年4月向雪佛龍（Chevron）購入東德州天然氣資產70%股權，藉此擴充資源基礎並鞏固產量。

在液化天然氣採購方面，東京瓦斯為日本第二大LNG買家，目前仍與俄羅斯薩哈林2號（Sakhalin-2）計畫維持長期合約，每年採購量約110萬公噸。日本政府依據美國制裁的豁免條款，持續允許企業自該計畫進口LNG，但相關豁免將於12月19日到期，東京瓦斯已向主管機關提出展延要求。

判斷豁免完全終止的可能性並不高



對於制裁豁免的前景，笹山表示，從目前情勢判斷，屆時豁免「真的會完全終止的可能性並不高」，短期內出現供應中斷的風險也「非常低」。不過，他也坦言，來自西方盟友的批評聲浪確實逐漸升高，但薩哈林2號計畫對日本在內的進口國維持能源供應穩定具有一定重要性，東京瓦斯將在與日本政府密切溝通後，持續因應後續發展。

根據公司資料，在截至2025年3月31日的會計年度中，東京瓦斯共採購1156萬公噸液化天然氣，其中近半數來自澳洲。外界關注澳洲即將發布的天然氣市場審查報告，該報告可能對東海岸的LNG出口形成限制。對此，笹山指出，東京瓦斯所參與的澳洲專案多數分布於東海岸以外地區，供應來源已具備一定程度的分散性，因此潛在衝擊相對有限。



