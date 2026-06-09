日本腦炎流行高峰至 今年首例現蹤 全台均有感染風險

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疾管署今天(9日)公布今年首例日本腦炎確定病例，個案為居住在嘉義民雄鄉的60多歲女性，住家附近為高風險場域。疾管署發言人曾淑慧表示，台灣每年6至7月為日本腦炎流行高峰，研判全台各縣市都可能出現病例，民眾應提高警覺，加強防蚊措施。

疾管署9日公布今年國內首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期無國外旅遊史，具糖尿病慢性病史，未接種過日本腦炎疫苗。個案於6月初出現頭痛、嘔吐、發燒、意識不清、昏迷等症狀住院治療，經醫院通報及採檢確診，目前住院治療中，6名同住家人均無疑似症狀。個案平時活動範圍以住家附近為主，住家緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場、禽場等高風險場域，衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾衛教宣導，並提醒醫療院所加強通報。

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根據疾管署統計，國內今年累計1例確定病例，2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前為日本腦炎流行高峰，全台各縣市都可能出現病例；個案以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺。她說：『(原音)根據疾管署的監測，每年的5月到10月是日本腦炎的一個流行期，6月跟7月是流行的一個巔峰，所以疾管署要提醒民眾特別的注意，要按時接種疫苗，要注意防蚊的措施。』

疾管署防疫醫師黃柏翰指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會出現頭痛、發燒等，嚴重則可能出現意識改變、無法辨別人時地、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

黃柏翰強調，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第一劑，間隔12個月接種第二劑，他提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒接種，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，避免於病媒蚊吸血高峰時段在高風險場所活動，同時也可評估自費接種疫苗。