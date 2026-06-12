日本自助結帳「不選中文介面」！台灣人揭慘痛經驗：整個人慌了

網友表示，在日本使用自助結帳機時，都會避免選中文介面。示意圖／翻攝自Pixabay

不少國人出國旅遊時，都會選擇日韓。一名網友在Threads中發布貼文，表示明明日本自助結帳機有中文介面，但台灣人還是選擇英文。貼文曝光後，引發網友共鳴，不少人留言指出，很怕機台發出中國腔的聲音，擔心被誤會是中國人。

一名網友在Threads中發布貼文，表示「台灣人在日本結帳時的堅持，寧願看英文介面 」。從貼文附上的照片可見，結帳選單中有多種語言可以選擇，包含英文、韓文、以及中文，不過中文介面上的圖示竟是中國五星旗。

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貼文曝光後，引發網友共鳴，不少人紛紛贊同表示，「月初去東京的時候，我也一樣寧可選日文也不選中文」、「我之前去日本時也是！結果一直很緊張怕後面排隊的人等很久，但說什麼就是不願切去五星旗」。

大部分網友指出，不選擇中文的原因是不想被誤認為中國人，「千萬不要用中文功能，它會大聲朗讀結帳用的所有中文讓全世界都以為你是C國人」、「那個中文的聲音太可怕了」、「就算有中文我也盡量不選，不想讓別人知道我會中文，以免被某國人糾纏」。

不過，也有人認為，其實不用選擇其他語言，光是看日文的漢字就可以看得懂，「日文介面感覺比較好閱讀」、「看日文不是比較好懂，有需要切換？」「漢字都可猜中7、8成」、「堅持日文介面，買袋子左邊、不買袋子右邊，很好懂」、「只要有漢字應該都猜得到，就算是片假名也是外來語，用英文猜也可以通」。



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