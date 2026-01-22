日本自民黨公布眾院大選公約 強調臺海和平重要性

記者廖子杰／綜合報導

日本自民黨21日公布眾議院大選公約，內容涵蓋經濟、外交、安全保障、政治改革、憲法修正、外國人政策以及教育等多個面向；其中自民黨也再度明確指出「臺灣海峽的和平與穩定十分重要」，顯示東京當局在區域安全議題上的一貫立場。

根據自民黨於官網公布的眾議院選舉公約，在外交方面強調將繼續以日美同盟為基礎，全力推動「自由開放印太地區」（FOIP）構想，並策略性運用政府開發援助（ODA）和安全保障能力強化支援（OSA）機制，加強與共享自由、民主、法治等基本價值的志同道合國家與地區，以及全球南方國家的合作關係。

至於最受矚目的安全保障方面，公約指出面對當前中共持續擴充軍備、北韓推進核武與飛彈開發，以及俄羅斯入侵烏克蘭等情勢，「地緣政治緊張已成常態」。對此，日本除將毅然應對現實威脅，堅決守護國民生命財產與國家安全，也會堅守以法治為基礎的國際秩序，「全面強化對於武力片面改變現狀，以及經濟壓迫行為的因應能力」，更重申維繫臺海和平穩定，對於區域乃至全球安全的重要性。

日本自民黨公布眾議院選舉公約，強調臺海和平穩定重要性。圖為日本國會議事堂。（取自日本眾議院網站）