日本自民黨單獨過半！台灣國掛布條狂賀 嗆藍白親中沒立足空間

日本眾議院今（9）日上午開票結果正式出爐，總席次465席中，身為執政聯盟的自民黨及日本維新會，分別獲316席和36席，不僅讓執政聯盟單獨過半外，自民黨所獲席次更超越三分之二門檻，更代表首相高市早苗的解散國會豪賭成功。對此，「台灣國」在辦公室外頭掛上祝賀布條，理事長陳峻涵更強調，藍白兩黨請記住這次日本改選的教訓，如果繼續親中，在台灣絕對沒有立足的空間。

陳峻涵今日上午表示，其實從晚上8、9點時就知道自民黨能單獨過半，但沒想到今早看新聞，自民黨獲得316席，這已經不是單獨過半，而是單獨過三分之二，再加上日本維新會的席次，成為絕對多數。他說，台灣國昨晚知道消息的第一時間，一定要表達「台灣國」對高市早苗的祝賀之意，並向包括自民黨的夥伴、日本人民表達尊敬。

接著，陳峻涵分析，高市早苗帶領的自民黨在眾議院單獨超過三分之二，對台灣社會有2個意義。第一，高市早苗曾說「台灣有事，就是日本有事」，意即共同面對對台灣、日本造成武力威脅的中國共產黨，因此這句話激起全日本國民的憂患意識，證明中共在日本非常不得人心。

話鋒一轉，陳峻涵痛批，非常遺憾台灣竟然有那麼多人和共產黨「偷來暗去」，像之前國民黨副主席蕭旭岑去中國不知道密謀什麼事情，因此認為台灣社會必須繼續堅持反對共產黨、維持現在台灣自由民主法治的生活方式、維持不讓共產黨奴役的生活方式，「提醒執政當局不可以有任何讓步，中國就是境外敵對勢力，一定要堅持到底」。

第二，陳峻涵向藍白兩黨提出嚴重警告，他指出，日本在野黨組成的「中道改革連合」在眾議院選舉中大大慘敗，包括在野黨主席之前要求高市早苗撤回「台灣有事，就是日本有事」的談話，然而在眾議院選舉中有這種表示的人都受到嚴重打擊。

因此，陳峻涵強調，藍白兩黨請記住這次日本改選的教訓，如果繼續親中，在台灣絕對沒有立足的空間，同時期盼這次日本眾議院改選，反對共產勢力的大氣勢延續到台灣的2026、2028，讓本土政權完全執政，進一步完全抵抗邪惡的共產勢力。





