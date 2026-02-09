日本自民黨壓倒性勝選！ 川普發文祝賀高市早苗：為妳背書是我的榮幸

日本首相高市早苗與自民黨在這次眾議院大選中狂勝，美國總統川普立刻發文祝賀高市早苗。

日本執政自民黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選中繳出亮眼成績單，拿下超過三分之二、310以上席次。美國總統川普今天（9日）特地發文，祝賀高市早苗勝選，並表示他永遠力挺日本人。（葉柏毅報導）

川普在日本大選結果出爐之後，在自家社群平台「真實社群」發文表示，恭喜日本首相高市早苗、執政自民黨，以及它的友黨，在這場極為重要的選戰中，拿下壓倒性的勝利，川普並稱讚高市是一位備受尊敬，而且極受歡迎的領袖。

川普指出，高市早苗果斷且睿智地決定提前舉行大選，如今獲得巨大的回報，讓自民黨掌握了二戰以來首見的「歷史性三分之二超級多數」。川普先前曾經發文，力挺高市早苗，在高市與自民黨以壓倒性票數勝選之後，川普向高市喊話說：「早苗，能夠為妳以及妳的聯盟背書，是我的榮幸。」川普也說，日本「這群優秀的人民將永遠擁有我堅定的支持」。

高市早苗先前在X平台回應川普力挺她的發文時表示，她衷心地感謝川普的熱情支持，她期待今年春天訪問白宮，並繼續與川普攜手合作，進一步加強日美同盟。