日本自民黨大勝！蔡英文祝賀高市早苗「歷史性勝利」盼台日情誼更穩固

記者盧素梅／台北報導

前總統蔡英文在X上發文祝賀高市早苗。（圖／翻攝蔡英文X)

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。對此，前總統蔡英文今（9）日在Ｘ以日文發文祝賀：「恭喜您贏得這場歷史性的勝利，在此致上我最誠摯的祝賀。」

蔡英文表示，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市總理穩健的領導，定能帶領日本強有力地向前邁進。同時，我也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

