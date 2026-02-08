日本自民黨大勝！陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
政治中心／林奇樺報導
日本眾議院大選今（8）日投、開票，根據日媒所報導的開票結果，高市早苗所領導的自民黨取得單獨過半，甚至與日本維新會所組成的執政聯盟也可能突破2/3的席次。對此，民進黨立法委員陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。
陳冠廷指出，高市早苗就任以來，將「台灣有事即日本有事」從政治修辭推進至具備法律操作性的政策框架，是日本戰後安保政策的重大轉折。他分析，高市在國會答辯中明確將中國對台海上封鎖定義為日本的「存亡危機事態」，這是現任首相首次在正式場合將台灣情境直接連結至集體自衛權的行使，「這代表日本對台海安全的承諾，已從戰略模糊走向戰略清晰，台灣必須正視這項變化的深遠意義」。
陳冠廷進一步表示，高市內閣選擇與主張修憲及強化國防的日本維新會結盟，取代過去傾向和平主義路線的公明黨，執政聯盟的結構性轉變意味著日本未來的安保決策將更具效率與執行力。他認為，自民黨在本次大選取得穩定多數，將使高市內閣在推動國防預算提升至GDP2%、部署長程反擊能力、強化西南諸島防衛等政策上獲得更充分的政治授權，「這對台灣周邊的安全環境而言，是正面且具建設性的發展」。
在經濟安保面向，陳冠廷強調台日半導體供應鏈合作的戰略重要性。他指出，台積電在熊本升級量產3奈米先進製程，顯示台日雙方正將半導體合作從單純的商業投資提升為國家安全層級的戰略布局，「台灣的半導體實力與日本的產業韌性相互結合，形成的經濟安全網路，是雙方在面對地緣風險時最重要的共同資產」。
陳冠廷表示，他在高市內閣成立後率民進黨青年局訪問日本時便已強調，台灣與日本共享的是民主價值，也是共同的未來願景。如今日本大選結果進一步確認了高市路線獲得民意支持，台灣應從情報交流、海巡合作、無人機供應鏈、民防韌性等具體面向，積極與日方推進實質合作，「台日關係已進入命運共同體的新階段，台灣要展現足夠的能力與準備，才能承接這個歷史性的機遇」。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會
美國在台協會（AIT）高層近期三度密集拜會台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德今（8日）也將親自前往台中召開閉門便當會。由於時機太過敏感與巧合，外界解讀為賴清德提前鎖定盧秀燕為2028年最大潛在對手，因此拉高選戰格局，將年底台中市長選舉定調為個人連任保衛戰的前哨戰。
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
藍營台中市長提名陷膠著！國民黨擬3月底民調 盧秀燕：太晚了
即時中心／連國程報導國民黨台中市長提名「姐弟之爭」尚未落幕，黨中央昨（6）日表示，預計3月底前最後一週完成民調，但未說明確切日期，台中市長盧秀燕今（7）日對此表示，選戰兵貴神速，若立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都準備好了，3月底辦初選「我覺得太晚了」。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化
日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
台灣去年經濟成長史上最好！賴清德憂心這件事：別重蹈韓國覆轍
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純等人今(2/8)轉述民進黨主席、總統賴清德談話並表示，台灣過去一年的經濟成長是史上最好...
鄭麗文指新竹縣長初選回歸制度 徐欣瑩陣營：暫無回應
爭取國民黨提名下屆新竹縣長的該黨立委徐欣瑩，獲悉國民黨主席鄭麗文今天在屏東受訪對於新竹縣和台中市的初選爭議要回歸制度的說法，徐欣瑩陣營表示，暫無回應。國民黨主席鄭麗文今天（8日）在屏東受訪時，回應外界對新竹縣、台中市黨內初選的爭議說，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始
國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。
盧秀燕喊台中初選「兵貴神速」！楊瓊瓔：尊重黨中央
針對國民黨中央規劃於3月最後一周進行台中市長初選民調，台中市長盧秀燕認為時程「有點太遲」，並以「兵貴神速」建議黨中央選擇黃道吉日提早辦理。對此，積極爭取提名的立委楊瓊瓔今（8）日上午在台中市北區東興市場分送春聯時回應，她希望盡早定於一尊，但態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。
江啟臣嗆黨違反白紙黑字 鄭麗文稱非因人設事：一切回歸制度
國民黨台中市長人選協調初選僵局，立法院副院長江啟臣質疑黨中央違反白紙黑字。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）表示，一切按照制度，不偏不倚、公開公正，制度已經開始，有意見可以討論，但遊戲規則不可能改，也絕不會因人設事，一切按部就班走。
陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算
前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。