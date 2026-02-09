即時中心／温芸萱報導

日本昨（8）日舉行眾議院大選，自民黨在高市早苗領導下拿下316席，超過2/3，創戰後單一政黨最多席次紀錄，但民眾黨卻借此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」。對此，民進黨立委陳冠廷指出，日本內閣制首相可解散國會重選，與台灣半總統制不同，總統須在行政院院長請求下解散立法院。民眾黨將兩者混淆，要求總統辭職重選，憲政邏輯站不住腳。陳冠廷呼籲，若真想重選，提不信任案，再倒閣才是正途。

日本昨日舉行眾議院大選，計票結果出爐，465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席，超過總席次的2/3（310席），創下戰後單一政黨取得最多議席的紀錄，被視為歷史性勝利。

廣告 廣告

對此，民進黨立法委員陳冠廷表示，樂見日本民主選舉順利完成，但民眾黨卻借此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」，顯然將兩種截然不同的憲政體制混為一談，令人遺憾。

陳冠廷指出，日本採行內閣制，首相的權力來源是國會多數的信任。依據日本憲法第7條規定，首相擁有主動解散眾議院的權力，可以隨時訴諸民意，重新確認執政正當性。相較之下，台灣採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自總統選舉授權，總統具有固定任期，並非依附國會多數而存在。

接著，陳冠廷進一步說明，依據憲法增修條文第2條第5項及第3條第2項第3款規定，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院院長提出不信任案並獲通過，行政院院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院。換言之，台灣憲政設計中從未設計總統主動辭職重選的機制。

他批評，民眾黨將內閣制首相解散國會的操作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳。更值得注意的是，以目前立法院席次結構，在野陣營掌握過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與台灣體制無關的外國案例喊話，在邏輯上難以自圓其說。

陳冠廷呼籲，若民眾黨真心認為政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院院長的不信任案。依憲法增修條文規定，一旦倒閣成功，行政院院長得呈請總統解散立法院，屆時國會須全面改選，各黨皆必須重新面對選民檢驗與授權。

最後陳冠廷強調，這才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動。人民自有公論，誰在認真運用制度，誰又是在迴避制度內的正當途徑，一目了然。

原文出處：快新聞／日本自民黨奪國會316席！民眾黨竟提「效法重選」 陳冠廷一劍封喉

更多民視新聞報導

韓國瑜擺爛護航？內政部：仍未收到立院函文「李貞秀辦理喪失中國籍證明」

林濁水點國民黨親中勢力「只剩下黨主席」！開酸：怪異老黨

藍新北提名卡關！與李四川同桌餐敘 侯友宜：他是非常優秀的「政務官」

