日本自民黨幹事長與大量國會議員訪台 北京怒斥「竄訪」警告不得「干涉內政」

日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一以及多位日本重量級國會議員，近日紛紛訪問台灣，其中並多與我總統賴清德安排會面。北京當局深表不滿，斥責這些日本政治人物「竄訪台灣」，警告不得插手「中國內政」。

在被問到日本議員拜會賴清德總統的行程，中國外交部發言人林劍在週一（22日）下午的例行記者會上先是駁斥說：「台灣是中國的一個省，不存在什麼『總統』。」

林劍說：「我要指出的是，日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」

他重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」的表述，並且警告日本說：「我們再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。」

林劍也繼續對我政府提出威脅：「我們也正告民進黨當局，『媚日謀獨』令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。」

