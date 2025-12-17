日本自民黨打擊深偽技術 邀唐鳳借鏡台灣經驗

（中央社台北17日電）日本自民黨16日成立針對利用人工智慧（AI）生成假影片、假影像的「深偽技術」（Deepfake）對策聯合專案小組。首次會議邀請曾擔任台灣首任數位發展部長的唐鳳，聽取海外的因應對策。

日本經濟新聞報導，唐鳳表示，台灣透過制定法律，讓平台業者須連帶負擔賠償責任，使受害情況大幅減少。

日本前數位大臣、自民黨眾議員平將明會後表示，已指示政府儘快檢討，「台灣能做到的事情，是否也能在日本實施」。

該專案小組計劃明年初彙整提出政策建議。

所謂深度偽造，是指高度仿真的真實影像或聲音所製作的假影像、假音訊。除了假訊息在社群媒體擴散所造成的危害之外，也被指出存在冒充知名人士詐騙等風險。（編輯：張芷瑄）1141217