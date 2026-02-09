日本自民黨狂掃316席！高市早苗創戰後最強紀錄

日本眾議院選舉於2月9日確定全部465席議席分配。自民黨在首相高市早苗的領導下，取得316席的歷史性勝利，占議會席次68%，超越2009年民主黨執政時的308席紀錄，成為戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的新紀錄。

選舉結果顯示，自民黨在單一選區289席中大獲全勝，於1都30縣全面獨占議席。比例代表方面取得67席，較上屆增加8席。執政聯盟的日本維新會獲得36席，雖在大阪拿下18席，但未能在其他地區擴大支持。

在野陣營慘敗收場。立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟從選前167席大幅萎縮至49席，單一選區僅獲7席。國民民主黨取得28席，小幅增加1席。參政黨在比例代表獲得15席，「未來團隊」首次進入國會取得11席。共產黨4席、令和新選組1席、「減稅日本・憂國聯合」1席，日本保守黨與社民黨則未能取得議席。

高市早苗的奇襲式解散策略獲得成功，讓準備不足的在野黨陷入防守困境。選後高市在社群媒體發文，感謝美國總統川普選前的背書支持，表示期待今年春天訪問白宮，進一步強化日美同盟。川普隨後發文祝賀，稱讚高市的果斷決定獲得巨大回報，強調日本人民將永遠獲得他的強力支持。

外交部長林佳龍代表我國政府對日本順利完成大選表達祝賀，已指示駐日代表處於第一時間電賀高市首相及友台國會議員。外交部表示，期盼在台日關係既有基礎上，持續深化實質合作，將雙邊關係提升為全面夥伴關係。

政府與執政黨預計於2月中旬召開選後特別國會，進行首相指名選舉，正式成立第二次高市早苗內閣。高市已表明將延續第一次內閣班底，不更換閣僚。她將召開跨黨派「國民會議」，推動選舉承諾的「食品類消費稅2年歸零」政策。

儘管選戰大勝，高市政權仍面臨挑戰。特別國會將成為在野黨發動攻擊的戰場，質疑奇襲解散的正當性與預算審議延後問題。黨內關係方面，與麻生太郎等大老出現嫌隙。與維新會的聯合執政關係脆弱，雙方在政策上存在分歧。經濟政策方面，積極財政路線引發市場擔憂，外界警戒可能出現「日本版特拉斯衝擊」的金融動盪風險。

