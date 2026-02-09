日本自民黨眾院選舉大勝 李逸洋：以選票回應中國

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本眾議院選舉落幕，自民黨在首相、自民黨總裁高市早苗領軍下，取得戰後首見2/3以上席次，台灣方面也在第一時間致賀，駐日代表李逸洋今天表示，自民黨大勝可說是「高市時代」的開啟，期待未來在民主價值與區域安全基礎上，持續深化台日合作。

李逸洋接受中央社專訪指出，從2020年至今約5年多，日本更迭5名首相，政治動盪相對頻繁，在高市勝選之後，相信日本政局在完全執政的格局下，將走向較穩定的狀態。

廣告 廣告

他也提到，高市嚴正指出中國在台灣周邊的軍事演習與經濟脅迫，並明確表態將進一步強化日美同盟以因應「台灣有事」。高市對中國軍事威嚇與經濟脅迫的直言不諱，讓台灣社會深受感動。高市早苗高度關切台海和平穩定重要性。除了日美同盟外，相信強化台日關係也是她的重要方向。

李逸洋表示，高市深具遠見與魄力，向來堅定挺台，她的內閣閣員多數與台灣關係密切，曾多次組團訪台，就台日共同關切議題與各界進行廣泛深入的交流。

高市早苗去年在國會發表「台灣有事」答詢以來，中國透過經濟與外交手段對日施壓，包括觀光限制、水產品禁令，以及要求日方撤回涉台發言，還有中國戰機對自衛隊機進行雷達照射等。近期中國擴大經濟脅迫，管制軍民兩用物資出口日本，特別是限制稀土造成嚴重影響。

李逸洋指出，這類鋪天蓋地的作為，反而在日本社會激起反感情緒。「但是日本政府與國民多採取堅定且冷靜的態度，少見過激言行，而是用選票表達，這也顯示日本是一個成熟穩定的民主國家。」這次選舉結果也顯示，部分被視為親中或主張對中妥協的政治人物落選。

李逸洋指出，日本社會展現出成熟民主國家的特質，面對外部壓力，不以情緒性對抗回應，而是透過制度化選舉表達集體意志。這也讓外界看到，日本選民在安全與價值選擇上，已逐漸形成清晰共識。

李逸洋進一步表示，短期內中日關係緊張態勢恐難完全緩解，但在高市政權擁有強勢國會基礎下，日本對外政策將更具自主性；台日關係則可望在安全保障、經濟與民主供應鏈等層面同步深化。

李逸洋最後提到，高市近期提出「危機管理投資」的全新概念，被視為日本的危機管理正迎來一個重大轉捩點。過去講到危機管理，多半集中在災害、事故應變，但是高市將危機管理的範疇擴大到經濟安全保障與成長戰略，相關體系的最高負責人由防衛省出身人選出任，這種將商業、企劃與戰略制定也納入視野的全面轉型，是否能奏效拭目以待。（編輯：陳承功）1150209