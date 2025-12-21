日本自民黨訪台 解放軍再在渤海、黃海軍演

日本自民黨代理幹事長萩生田光一於21日起訪台三天，正值中日關係惡化之際，引發高度關注。同時，解放軍宣布在渤海、黃海海域進行為期一週的軍事任務，時間從21日下午4點至28日下午4點。在此緊張局勢下，日本首相高市早苗同時積極推動與中亞五國的外交合作，被視為降低對中國依賴的策略。

綜合陸媒報導，日本國會大廈外，抗議民眾聚集高喊口號，要求首相高市早苗收回台灣有事論。部分日本民眾表示，如果高市不收回相關言論，中國絕對不會接受，這只會進一步加劇日中緊張關係。還有民眾強調，高市對台灣發表的言論讓他震驚，從常理來看，她竟然會說出這樣的話，簡直不可思議。

大陸官媒持續報導中日摩擦，軍事動作也接連登場。大連、唐山海事局接連發布航行警告。公告指出，從21日下午4點到28日下午4點，解放軍將在渤海海峽、黃海北部一帶執行軍事任務。值得注意的是，在12月7日至14日期間，解放軍也曾在同一海域進行為期一週的軍事行動。

實際上，中日關係惡化後，中國已多次在渤海、黃海一帶進行軍演，而這一次的時間點格外敏感。與高市關係密切的日本自民黨代理幹事長萩生田光一從21日起訪問台灣3天。

面對大陸步步進逼，高市早苗則在東京主導另一條外交戰線。她與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克五國舉行首次峰會，並承諾在未來五年對中亞投資約600億台幣。外媒分析指出，日本此舉被視為分散稀土與戰略資源來源，目的是降低對中國的依賴。

