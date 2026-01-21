日本自民黨選舉公約 再度列入「維護台海和平穩定」

日本自民黨今（21）日發表眾院選舉公約，在首相高市早苗主導下，「維護台海和平穩定」再度列入公約中。

日本媒體報導，日本自民黨今（21）日將公布眾議院大選的選舉公約，將再次明記「台灣海峽和平穩定重要性」。自民黨曾經在2021年的選舉公約上首次納入台海安全重要性，但在2024年的選舉公約中取消；這次在高市早苗領軍下的自民黨，又再度提出「台海和平穩定重要性」。（葉柏毅報導）

報導說，2021年，岸田文雄當選自民黨總裁，並成為第100屆首相後，馬上宣布解散國會，17天後舉行眾議院大選，當時在擔任自民黨政調會長的高市早苗主導下，自民黨的眾院選舉公約，首次納入「台灣海峽和平穩定重要性，敦促兩岸問題和平解決」的字句，當時，公約中還明記「歡迎台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），並支持台灣以觀察員身分，參與世界衛生大會（WHA）」。

不過在2024年，石破茂當選自民黨總裁後，高市早苗和挺台的安倍派勢力，淪為自民黨內非主流派，石破本人雖然與台灣關係良好，但當時自民黨內親中勢力抬頭，自民黨在當年眾院大選的選舉公約，刪除了關於「台灣海峽和平穩定重要性」的表述，只保守地記載「將繼續推動與台灣之間各層次的實務合作」。這次高市早苗領軍大選，公約中的「台海和平穩定重要性」，再度列入自民黨的選舉公約中。

高市去年在國會答詢時，談到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發大陸方面強烈反彈，要求她撤回發言，然而高市在北京方面所施加的各種壓力下，不但未撤回發言，而且還在這次的選舉公約中，重申台海安全的重要性。