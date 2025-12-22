日本自民黨高層訪台拜會賴總統 北京跳腳 : 台灣不存在甚麼總統

賴清德總統(右)今（22）日接見「日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行」。 圖 : 總統府/堤供

[Newtalk新聞] 在今 ( 22 ) 日的中國外交部例行記者會上，《彭博社》記者就日本自民黨高級官員訪問台灣，並會見賴清德總統一事提問。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行今天早上爸會賴清德總統，賴總統感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。

對此，中國外交部發言人林劍回應說，台灣是中國的一個省，不存在什麼「總統」。他指出，日本有關議員竄訪台灣，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

林劍強調，中方再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。北京也警告民進黨政府，「媚日謀獨」令人不齒，註定是走不通的邪路、死路。

日本首相高市早苗上任以來，提出「台灣有事」言論，暗示解放軍若對台動武，日本自衛隊很可能會介入。中國對此十分震怒，多次要求高市早苗收回此言論，但日本政府對北京的抗議完全不予理會，反而還多方面加強與台灣的合作。

