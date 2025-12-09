日本自衛隊出動23架航空器 青森強震尚無重大災情

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本防衛大臣小泉進次郎今天在內閣會議後記者會說，因應昨天青森縣地震，自衛隊早上持續出動累計23架航空器，從空中情報收集。截至當地上午8時30分，尚未接獲重大災情通報。

全日本新聞網（ANN）報導，小泉表示，「昨天地震後，自衛隊累計出動8架固定翼飛行器、15架直升機從空中收集情報。另外，初動部隊（FAST-Force，迅速投入災害的應對部隊）已從岩手駐屯地、函館駐屯地等地，向震度較強的區域前進，並在青森縣、岩手縣與北海道展開情報收集」。

他表示，防衛省也向青森縣政府等28個地方政府派遣聯絡官，持續掌握各地情況。截至當地時間上午8時30分，尚未接獲重大災情通報。

小泉也指出，由於這次地震發布了海嘯警報，在完全確認安全之前，海上自衛隊八戶航空基地與陸上自衛隊八戶駐屯地，暫時開放作為避難場所，最多時共接納620名居民與270輛汽車避難，現場準備800條毛毯，目前仍有居民持續避難中。

他表示，防衛省與自衛隊之後也將保持高度警戒，致力於應對後續情勢。（編輯：張芷瑄）1141209