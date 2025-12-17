日本自衛隊遭鎖定？直升機遭雷射狂照10分鐘

▲日本一架隸屬於陸上自衛隊的直升機，16日晚間遭疑似為雷射的光束照射約10分鐘。（圖／翻攝自「陸自調査団」網站）

[NOWnews今日新聞] 日本自衛隊日前才有戰機遭中國雷達照射，引發軒然大波，昨（16日）晚間，陸上自衛隊一架直升機在靜岡縣飛行時，竟也遭雷射光束照射，時間長達10分鐘。陸上自衛隊已通報警方，並強調將嚴肅看待。

據日媒共同社、NHK報導，日本陸上自衛隊千葉縣木更津駐軍今（17）日發布聲明，昨日晚間8點左右，一架隸屬於第一運輸直升機大隊的CH-47JA直升機，在靜岡縣諏訪市上空飛行時，被疑似雷射的光線照射，時間約10分鐘。

廣告 廣告

該架直升機當時正在東富士訓練場進行夜間飛行訓練，飛行至靜岡縣裾野市千福丘一帶上空時，突遭地面疑似雷射的光線照射，研判照射位置位於伊豆縱貫自動車道三島加茂交流道（IC）附近。機上5名機組成員均未受傷，飛機也並未受損。

日本陸上自衛隊第一直升機聯隊司令伊藤義哉表示，發生危及機組人員和飛機安全的危險事件，令人極其遺憾，「我們將嚴肅對待此次事件，並採取一切可能的措施，包括與相關部門協調」。陸上自衛隊也經將此事通報警方。

日本自衛隊戰機日前才遭中國戰機雷達照射，引發中日兩國唇槍舌戰。不過，此次照射直升機的並非雷達，而是一般用於指示等用途的雷射。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本貓熊將返中！學者喊「貓熊人質沒了就沒了」 點名北京心理戰

零下20℃只穿薄褲！男遊東北「血管凍裂」噴滿地 落地成血冰

Netflix正式確認WBC日本無「地上波」轉播！僅考慮1方式公播