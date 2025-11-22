日本自衛隊「台灣有事」不會出兵協防？ 專家揭曉任務：支援美軍作戰

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

近期日本首相高市早苗在國會表示，若中國試圖以武力奪取台灣，將可能造成日本的存亡危機事態（存立危機事態），此番言論引起全球注目，不但造成中國高度不滿、採取一系列抵制作為，各國也在揣測日本將在可能的台海衝突中所扮演的角色。對此，美國RAND智庫日本研究負責人霍南（Jeffrey Hornung）表示，日本將不會為台灣而戰，而是作為美軍的支援角色。

日本首相高市早苗提出台灣有事論點，引發國內外強烈關注。（圖／高市早苗IG）

霍南（Jeffrey Hornung）在接受《日經亞洲》專訪時指出，存亡危機事態通常被解讀為日本行使集體自衛權。他指出，一旦台海發生衝突，日本自衛隊將不會踏上台灣協防或作戰，因為這不符合日本法律規範；由於集體自衛權是在美軍主導的行動下提供協助，自衛隊在台海衝突中的任務為如何最有效保護美軍。

對於自衛隊可能採取的行動，霍南指出日本將以支援為重，例如：為美軍艦艇護航、協同參與反潛作戰、偵測中國艦艇動向等，他表示「美軍的任務是防衛台灣，日本的協助能讓美軍集中軍力應對作戰行動上」。霍南補充，日本的支援對美軍遠距離作戰極為重要：「任何日本提供的資源，都能減輕美軍的負擔」，讓美軍專注在作戰層面。

儘管日軍在戰後遭到解散，並嚴格限制新成立的自衛隊之武力，但隨著情勢的變化而有所放寬，現今自衛隊的戰力和裝備相當不容小覷，根據羅伊研究所（Lowy Institute）的《亞洲實力指標》分析，日本去年的國防支出超過540億美元，為亞洲第五高，具有一定實力。

