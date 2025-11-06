日本自衛隊「木棍+盾牌」防熊掀熱議

▲日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽約，派遣部隊提供捕熊作業支援，身上裝備掀起討論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害頻傳，東北地區秋田縣更是重災區，秋田縣與當地日本陸上自衛隊簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件。自衛隊隊員5日正式出動，但身上裝備引發熱議，可看到自衛隊成員拿著木棍和防爆盾牌；日本防衛大臣小泉進次郎也回應關於裝備的問題。

根據朝日新聞報導，日本陸上自衛隊在秋田縣展開熊類行動，包括運送捕熊箱，約15名日本陸上自衛隊秋田駐屯地隊員被派往秋田縣鹿角市，用車輛運送捕熊陷阱，協助當地獵人協會在山區設置陷阱。但陸上自衛隊的步槍無法來直接應對熊，也不會利用槍枝進行捕熊行動。

自衛隊隊員們佩戴護目鏡和防彈背心，一旦遭遇熊襲擊，他們將使用木製槍棍、驅熊噴霧、防爆盾牌以及超高強度的捕熊網發射器。他們還將使用無人機在監控週邊區域。

自衛隊也將在八方町、北秋田市、大館市等地展開的行動，並負責運送狩獵人協會成員、運送捕獲的熊以及挖掘熊穴進行掩埋。

不過，自衛隊成員的裝備引發討論，社群平台X上有網友質疑，配備防護盾牌和用於刺刀劍道練習的木製長槍，彷彿又回到了古代的方陣戰術。

對於裝備問題，根據日刊體育報導，小泉進次郎拿起一根約160公分長的木製槍棍說，他知道有人質疑用的是木製槍而不是真槍。然而，但他提到，獵友會有提醒，如果能殺死熊當然很好，但如果不能，狩友會提醒，「沒有什麼比受傷的熊更危險的了」；自衛隊應該做的是在保持安全距離的同時做出反應。

