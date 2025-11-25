日本自駕注意！汽車、JR列車「撞熊事故暴增」 保險恐不理賠

2025年11月15日，日本岐阜縣大野郡白川村設有「熊出沒注意」的警告標示。路透社資料照



據日本媒體今天（11/25）報導，日本野生熊頻繁出沒，不僅會攻擊人類，連在日本自駕，或是搭乘JR列車的遊客，都有可能發生熊碰撞事故，不過，車體與熊碰撞屬於財產毀損，可能無法申請人身事故的保險理賠，建議民眾在上路前與保險公司進行確認。

據《讀賣新聞》與《產經新聞》報導，今年日本熊害事故頻傳，熊不僅有襲人的危險性，甚至也讓國內交通運輸大受影響。統計數據顯示，今年岩手縣高速公路的熊撞車事故，已累計達42起，較去年增加4倍，該縣JR列車的熊碰撞事故達39起，也較去年增加2倍。

報導指出，在熊頻繁撞上汽車、JR列車的情況下，高速公路和列車鐵軌常常被迫封閉，讓警方與鐵道公司忙得不可開交。本月19日，在岩手縣八幡平市的東北自動車道西根交流道，警員向路過的駕駛呼籲：「熊頻繁出沒，請謹慎駕駛。」據悉，這是岩手縣警方首度因熊碰撞事故，而進行交通安全宣導。

本月13日，在東北道下行線岩手山休息站，有民眾目擊熊出沒，導致車輛暫停通行長達2小時，今年6月下旬，在滝澤市東北道下行線路段，有熊躺臥路面，同樣導致該區域封閉約2小時。

本月4日，在JR東北線路段的村崎野站至花卷站，行駛中的列車撞上熊，也導致列車停駛3小時，受影響的旅客多達3480人。JR表示，將在沿線設置防止動物入侵的網子，並施放動物厭惡的氣味，作為因應對策。

在日本自駕的民眾得注意，即便上路前事先購買保險，遇到熊碰撞事故，恐求償無門，得自行吸收，根據日本損害保險協會的說明，開車與野生動物碰撞，屬於單純的財產毀損，不屬於人身事故的理賠範圍，建議在駕駛之前，先與保險公司確認理賠項目。

