日本自駕遇到熊怎辦 NHK教撇步「不要按喇叭」

黑熊在宮古車站旁遊走。翻攝自X



日本媒體近日報導，日本熊害問題嚴峻，食人熊案例頻傳，NHK透過影片向民眾與遊客宣導，開車時若遇見野熊，千萬不要按喇叭，以免牠受到刺激。

日本秋田縣湯澤市山區今天（11/3）發現一具79歲婦人遺體，臉部等處損傷嚴重，身體有多處被動物啃咬或抓傷的痕跡，警方以傷勢判斷，這又是一位遭到熊隻攻擊死亡的受害者。

NHK以影片教導民眾與遊客，開車時遇到野熊時，首先必須停車，關上車窗、待在車內，重點是「不要鳴按喇叭，以免刺激野熊」，如果野熊擋在路中央，靜待野熊離開後緩慢駕車通過；如果野熊一直待在路邊，可駕車緩慢通過。

