日本自駕遊遇到熊怎麼辦？NHK：別按喇叭

▲近來日本熊害問題嚴重，甚至還傳出熊吃人的案例。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 不少台灣民眾到日本旅遊時，會選擇自駕遊的方式，不過近來日本熊害問題嚴重，甚至還傳出熊吃人的案例，這也讓人擔心若在開車時碰到熊該怎麼辦？日本放送協會（NHK）近來透過影片向民眾進行宣導，如果駕車時遇到熊，「千萬不要按喇叭，以免牠受到刺激。」

根據NHK的影片，如果在開車時遇到野生熊隻，首先將車子停下來，關上車窗並且待在車內，要注意「千萬不要鳴笛（按喇叭），避免刺激野熊」。

如果野熊擋在路上，可以待在車上靜待野熊離開後駕車緩慢通過；如果野熊一直待在路邊，則可以駕車緩慢通過。

今年以來，日本不少地區都發生熊害事件，更頻頻傳出有人因此受傷甚至死亡。3日時再度傳出，秋田縣一名老婦的遺體被發現在山區，疑似遭熊襲身亡，且秋田縣在3日時就至少有3例傷亡案件，4起熊目擊和捕獲事件。

因為熊害頻傳，NHK與熟悉野熊生態的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，拍了一系列影片來介紹在不同情況下，應採取何種措施，來保護人身安全。

