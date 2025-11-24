日本與那國島部署飛彈 中國外交部氣喊絕不允許：國際需要高度警惕

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作抗議，中日關係緊張，日本防衛大臣小泉進次郎則親自赴沖繩縣與那國島自衛隊駐屯地視察，並表示部署飛彈的計畫正如預期在進行。對此，中國外交部今（24）日稱，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，這一動向極其危險，需要引起週邊國家及國際社會的高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，中方有決心有能力捍衛國家領土、主權。

與那國島被視為台灣有事時日本的第一線防衛據點，小泉進次郎此行還和與那國町町長上地常夫見面，被認為是為了尋求地方的支持，以部署飛彈部隊，未來也將配置中程「03式中距離地對空誘導彈」提升日本的防衛能力。小泉進次郎則強調，引進飛彈部隊能夠降低日本遭受武力攻擊的可能性，不會有升高區域緊張。

對此，中國外交部發言人毛寧今在記者會稱，「日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，聯繫到高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起週邊國家及國際社會的高度警惕。

毛寧說，《波茨坦公告》明確規定，日本禁止重新武裝，日本「和平憲法」也確立了專守防衛原則。她聲稱，然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正在極力突破「和平憲法」的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

毛寧嗆，「今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土、主權」。

