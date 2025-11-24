日本與那國島部署飛彈 中國外交部氣炸：刻意製造地區緊張

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」使得中國相當不滿，不僅遞出旅遊禁令、暫時禁止日本水產品進口外，還向聯合國遞函暗示能對日行使自衛權攻擊；不過，日本防衛大臣小泉進次郎，昨（23）日前往沖繩縣和與那國島，視察自衛隊與駐軍時，也透露與那國島部署設飛彈部隊的計畫如預期進行，也將降低日本遭受武裝襲擊的可能性。對此，中國外交部發言人毛寧今（24）日氣炸回應了！

針對日本將在與那國島部署飛彈部隊，身為外交部發言人的毛寧今日在記者會回應，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。

接著，毛寧宣稱，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破「和平憲法」束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。



最後，毛寧又說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指台灣，決不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。

