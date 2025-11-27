日本與那國島部署飛彈 中國：招事必付代價

▲中日關係緊張，日本防衛大臣小泉進次郎重申將在與那國島部署飛彈，對此，中國國防部新聞發言人蔣斌表示，日方膽敢招事惹事，「必將付出慘痛代價」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，相關「台灣有事」言論引起中國強烈不滿，中日關係急遽緊張，日本防衛大臣小泉進次郎重申將在與那國島部署飛彈，更加造成北京反彈。對此，中國國防部新聞發言人蔣斌表示，日方膽敢招事惹事，「必將付出慘痛代價」。

中國國防部今（27）日舉行例行記者會，新聞發言人蔣斌被問到日本在與那國島部署飛彈一事時回應說，「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不關日本什麽事」。

廣告 廣告

蔣斌強調，「日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後國際秩序，重蹈軍國主義覆轍。解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價」。

對於日本媒體有報導稱日本自衛隊內部人員透露，如果福建艦在台灣採取軍事行動，日本和美國有能力擊沉福建艦。蔣斌則表示，「我有一句話回應：癡人說夢，不自量力」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國再警告民眾避免前往日本！嗆治安惡化 日網反擊：就你們害的

賽德克巴萊完整版中國首上映！時機超剛好 小粉紅暴動：日本有事

中國祭日本旅遊禁令制裁自家人！中遊客怨回程機票被取消成本翻倍