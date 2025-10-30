日本舞團「avantgardey」再來台 向謝金燕.蔡依林致敬

台北市 / 綜合報導

日本妹妹頭人氣舞團「avantgardey」，時隔一年再度來台。這次特別為台灣的觀眾設計限定組曲，重新演繹謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉、伍佰〈妳是我的花朵〉等經典歌曲，而為了展現對台灣文化的喜愛，他們把「蚵仔麵線」搬上舞台。

日本女團avantgardey「姐姐」說：「姐姐，Dancing，Par趴趴趴趴趴，管他跳歪七扭八，我就是，殺殺殺殺殺，唯舞獨尊的A咖。」頂著招牌妹妹頭，跳的是謝金燕的經典成名作〈姐姐〉。

廣告

日本人氣舞團「avantgardey」，以誇張的臉部表情和整齊劃一的舞步風靡全球，日本女團avantgardey「看我七十二變」說：「美麗極限，愛漂亮沒有終點，追求完美的境界，人不愛美，天誅地滅，別氣餒，舊觀念拋到一邊，現在就開始改變，麻雀也能飛上青天。」向歌后致意。

當然也少不了蔡依林的〈看我七十二變〉，這次時隔一年多，來到台灣舉辦亞洲巡演，還特別設計台北站的「限定組曲」，日本女團avantgardey「妳是我的花朵」說：「喔～妳是我的花朵，我要擁有妳，插在我心窩，喔～妳是我的花朵，我要保護妳，一路都暢通。」

伍佰老師的歌曲也難不倒她們，不只這樣，他們還把台灣經典小吃搬上檯面，舞者俏皮地吃起蚵仔麵線，不時表現出被燙到的表情，幽默又充滿魔性的表演，引爆全場笑聲與掌聲。

而另一波高潮，就是表演嘉賓橋段，台灣女團HUR+「Baddie」說：「If you wanna be a Baddie，Yeh freakin like a Baddie，Gotta bring it like Baddie，Bad bad baddie，I said that。」

台灣人氣女團HUR+，受邀一起合體尬舞，讓兩組女團的好默契，顯露無遺，最後avantgardey也帶來新歌首演，整場表演熱力四射，也讓台灣粉絲，再次感受人氣妹妹頭舞團的魅力。

