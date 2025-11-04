日本舞者來台控「清潔員」偷行李 空手回國

日本舞者來台表演，控遭清潔員偷行李。（圖／翻攝melochin_style）

這個月初一名日本舞者來台參加動漫主題的DJ派對活動，入住台北市信義一間旅店，結果表演完回房間，行李竟然全部不見，指控疑似被清潔人員偷走，警方主動調閱監視器，鎖定兩名移工涉案，旅店業者則否認偷竊。

這位日本舞者發IG一篇照片中舞者一臉茫然，寫下「我回飯店時發現房裡的行李全都不見了」；另一篇則是站在台北市街頭望著天空，透露最新進展，指控物品被清潔人員偷走，正在和業者協商賠償問題。

活動主辦方還原事發經過表示，事件發生在這個月1日，當發現物品消失時，主辦方第一時間以為是旅館誤以為客人已退房，但旅館人員卻表示當時並沒有安排清潔。直到隔天中午退房時，只有拖鞋、墨鏡等部分物品被歸還，其他價值較高的名牌肩背包、首飾、衣物都不知去向。

這間位於台北101附近的旅館雖可採取自助入住，但主要還是以櫃檯人員為主。警方研判可能是清潔人員持有萬用鑰匙，一開始就鎖定好目標，假裝打掃房間實則搜刮所有物品。信義分局三張犁派出所長表示，目前已通知實際負責人到案說明，有關旅館業者疑似非法聘用外籍移工等情況，訊後將函報相關單位查處。

警方調查已鎖定兩名外籍移工，這兩人疑似是旅館臨時聘用且長期配合的清潔人員。監視器確實拍攝到他們拿東西出來，甚至將單肩背包、口紅等物品丟進垃圾桶，但其他物品下落不明。聯繫一整天也找不到這兩人。目前業者已支付3萬多元與受害者和解，但否認有偷竊行為，強調「並沒有偷竊的問題」。這起事件讓台灣治安形象大打折扣，也引起警方高度關注，決定主動偵辦，希望能盡快讓失竊物品歸還給失主。

