日本花卷機場停機坪有熊現蹤 跑道一度關閉

（中央社東京12日綜合外電報導）位在日本岩手縣花卷市的花卷機場停機坪，今天下午1時過後驚見一隻熊出沒，花卷機場事務所為此一度關閉跑道，且造成2架班機誤點。

「朝日新聞」與岩手地方電視台「岩手可愛電視台」（mit）報導，當地警察與機場職員巡視過後，並未發現熊的蹤跡，因此在下午2時30分時之前重啟跑道。

當時是花卷機場的職員，發現有熊在停機坪現蹤。

根據花卷機場等單位指出，職員當時看到疑似為幼熊的熊橫越跑道，之後熊就不見蹤影，這起事件並未傳出有人員受傷。（編譯：楊惟敬）1141112