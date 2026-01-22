日本英雄IP五獸者新營文化中心演出 邀觀眾加入戰隊應援合力完成冒險

日本英雄IP五獸者舞台劇將於新營文化中心盛大演出，邀觀眾加入戰隊應援合力完成冒險。（主辦單位提供、記者李嘉祥翻攝）

▲日本英雄IP五獸者舞台劇將於新營文化中心盛大演出，邀觀眾加入戰隊應援合力完成冒險。（主辦單位提供、記者李嘉祥翻攝）

象徵「勇氣、分析、信念、成長與團結」的五位戰士─「五獸者」首度於台灣舞台正式集結，23日晚間將在臺南市新營文化中心演藝廳呈現最具臨場感的演出，並邀請觀眾應援化身戰隊一員，與台上英雄合力完成冒險。

從1975年的「秘密戰隊五連者」到今日，「超級戰隊」走過半個世紀，陪伴無數觀眾成長；「第一戰隊 五獸者」不只是延續，更是傳承；此次巡演不僅為鐵粉圓夢，也讓新世代孩子第一次在劇場中親眼見證「變身」的奇蹟，讓50年來的英雄信仰在台灣舞台上重新點燃。

全劇由日本東映原班團隊全程監修及演出，以高強度節奏打造，結合「動作 × 聲光 × 熱血」，融合震撼舞台特效、極具張力的戰鬥編舞、全新原創劇情與獨家登場的「災厄」角色，構成一場毫無冷場的舞臺劇盛宴；從角色造型、戰鬥設計、音樂與燈光配置到投影特效與視覺舞台設計，全面復刻超級戰隊經典精神；觀眾能在劇場中零距離見證變身瞬間的光影特效、格鬥能量與爆發現場這不只是演出，而是一場「與英雄共同呼吸」的沉浸式儀式。

南市文化局指出，「第一戰隊 五獸者」劇情融入臺灣在地文化，讓新舊粉絲感受英雄的熱血與正義精神，是跨世代的英雄盛會，這份跨越半世紀的感動即將在舞臺上重現，讓忠實粉絲重拾心中的那道熱血光束，也為家長與孩子共創一同歡笑感動時刻。更多精彩活動可至臉書搜尋「新營文化中心」或「童歡藝術」。。