日本茨城三大景點出列！大啖常陸牛美味

（記者劉育良 /台北報導）日本茨城縣或許對集大多數台灣旅客來說是陌生的地方、甚至不知道其地理位置，然而，該縣距離東京其實不算遠，大家比較熟悉的常路海濱公園的「掃帚草（一說是波波草）」則常在風景照片出現，日本三大名園的「偕樂園」也在此縣，有點熟又不太熟的記憶，適合走一趟一覽風光、品嚐這裡的納豆、栗子、地瓜等美食。

圖／常陸海濱公園每年 4 到 5 月粉蝶花盛開，夢幻十足。（茨城縣觀光誘客課提供）

日前，茨城縣政府特別在台舉辦「觀光推廣說明會」，以交通便利性、四季自然景觀、深厚文化底蘊與在地美食為核心，全面展現茨城作為「東京近郊深度旅遊目的地」的多元樣貌，期盼吸引更多台灣旅客親自走訪。根據茨城觀光課資料統計，台灣每年約有 4 萬人造訪，仍有相當大的成長空間，觀光誘客課主事下道涼平表示：「從東京搭乘 JR 常磐線可以深入茨城各地，交通方便，國營常陸海濱公園、偕樂園、牛久大佛是很值得旅遊的三大景點，再吃常陸牛，讓旅程快樂開心。」

廣告 廣告

茨城縣距離東京僅約 30 分鐘至 1 小時車程，搭乘 JR 常磐線特急列車自東京站前往水戶市的水戶站，約 75 分鐘即可抵達，卻擁有首都圈少見的廣闊自然腹地從春花、夏海、秋楓到冬景，四季分明的自然風貌，使茨城成為不受季節限制、全年皆宜的旅遊地區。

圖／牛久大佛高聳、與櫻花同框，兼具莊嚴與美麗。（茨城縣觀光誘客課提供）

其中，國營常陸海濱公園更是頭把景點。國營常陸海濱公園以「隨季節變色的大地景觀」聞名，佔地面積約 350 公頃。春季時，超過 450 萬株粉蝶花鋪滿丘陵，宛如藍色海浪般延展；秋季則由掃帚草轉為火紅色調，呈現截然不同的視覺震撼。偕樂園緊接其後，園名「偕樂」寓意「與民同樂」，由水戶藩第九代藩主德川齊昭建造，園內以梅花最為知名，種植超過百種梅樹，每年 2 至 3 月梅花盛開，淡雅花香與日式庭園景致交織，展 現 日 本 傳 統 造 園 美 學 。 期 間 亦 舉 辦 梅 花 祭 典 ， 其 中 夜 間 點 燈 活 動「TeamLab：偕樂園光之祭（UME The Lights）」更透過光影藝術，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍。

圖／常陸牛肉質細膩、深受老饕喜歡。（茨城縣觀光誘客課提供）

高達 120 公尺的牛久大佛，為金氏世界紀錄認證全球最高的青銅鑄造佛像，總重約 4,000 公噸，無論尺度或氣勢皆令人震撼。莊嚴佛像矗立於遼闊平原，成為茨城極具代表性的文化地標。佛像內部設有展示空間與展望台，旅客可登高遠眺周邊田園景觀，感受宗教、藝術與自然交融的靜謐氛圍。

走訪結束後吃上一客茨城和牛「常陸牛」，感受低調卻高品質的風味。常陸牛以油花細緻、口感柔嫩著稱，肉質風味清爽不膩，無論燒肉、壽喜燒或鐵板料理，皆能品嚐到牛肉本身的甘甜層次。

茨城縣政府表示，將持續深化對台觀光推廣與交流合作，期盼讓更多台灣旅客認識茨城，一個值得專程安排、反覆造訪的旅遊目的地。

更多引新聞報導

李多慧突撂台語！飆出經典國罵「哩洗勒靠」 呆萌口音粉絲融化了

經營30年渡假村宣布停業！最後營業日期曝光…業者感慨道別

